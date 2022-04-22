Подозреваемых в обналичивании 800 млн рублей задержали в Петербурге

В Петербурге задержаны четверо подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемые предлагалди свои услуги как физическим, так и юридическим лицам, помогая избежать уплаты налогов.

Следствие считает, что свою незаконную деятельность подозреваемые начали еще в 2016 году. За свои услуги они брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет через их руки прошло 800 млн рублей, а их «заработок» составил 120 миллионов рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждены уголовные дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Калининском районе Петербурга задержали мошенника, лишившего квартиры пенсионерку.