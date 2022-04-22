Вор влез в квартиру на Народной через окно

В Невском районе Петербурга из квартиры похитили сумку, в которой были 4200 рублей и документы, а также мобильный телефон. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», вор проник в квартиру на первом этаже многоквартирного дома на Народной улице через окно., которое осталось незакрытым на ночь.

Хозяйка квартиры обнаружила пропажу и обратиолась в полицию около 10:00 21 апреля. Материальный ущерь от ночного визита она оценила в 6200 рублей.

Прибывшие в квартиру полицейские взяли отпечатки пальцев предполагаемого похитителя. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что магазин на улице Бабушкина в Невском районем Петербурга ограбили дважды.