Подозреваемого в продаже фальшивых банкнот из Мурино поймали с поличным

На проспекте Авиаторов Балтики задержали 29-летнего мужчину, которые продавал фальшивые банкноты. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в рамках следственного эксперимента мужчина получил 18 тысяч настоящих рублей. Взамен он отдал фальшивых купюр на общую сумму 100 тысяч рублей.

Теперь полиция выясняет, насколько давно задержанный реализует фальшивые банкноты и сколько ему удалось продать. Уголовное дело по этому эпизоду возбуждено по статье о изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

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