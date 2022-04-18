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Подозреваемого в продаже фальшивых банкнот из Мурино поймали с поличным

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© Фото: Baltphoto

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Задержанный мужчина получил 18 тысяч настоящий рублей за 100 тысяч фальшивых.

На проспекте Авиаторов Балтики задержали 29-летнего мужчину, которые продавал фальшивые банкноты. Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в рамках следственного эксперимента мужчина получил 18 тысяч настоящих рублей. Взамен он отдал фальшивых купюр на общую сумму 100 тысяч рублей.

Теперь полиция выясняет, насколько давно задержанный реализует фальшивые банкноты и сколько ему удалось продать. Уголовное дело по этому эпизоду возбуждено по статье о изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.

С 18 апреля купить наличную иностранную валют у в России снова можно совершенно легально в отделениях банков. «МК в Питере» сообщает, в каких петербургских банках есть наличные евро и доллары.

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