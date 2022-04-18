Пострадавшего при пожаре на Миллионной улице мужчину госпитализировали

Утром понедельника, 18 апреля, на Миллионной улице в центре Петербурга произошел пожар. В пресс-службе городского управления МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил примерно в 7:30.

В двухкомнатной квартире горели четыре квадратных метра обстановки. В тушении участвовали 19 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось спустя полчаса.

При пожаре пострадал мужчина. Его вынесли из огня и передали медикам скорой помощи. Известно, что пострадавший госпитализирован. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ленинградской области может вырасти количество лесных пожаров из-за санкций и сложности для петербуржцев и жителей региона поездок на отдых за рубеж.