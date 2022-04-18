Утром понедельника автомобилисты Петербурга стоят в шестибальных пробках

В понедельник, 18 апреля, пробки в Петербурге чуть больше обычных значений. По данным сервиса «Яндекс Пробки» на 9:00 загруженность городских дорог оценивается в 6 баллов.

Традиционно стоит район площади Восстания. На Обводном канале сложно проехать в месте его пересечения с Лиговским проспектом. На набережной Кутузова плотно по направлению к Троицкому мосту.

ДТП в районе улицы Салова осложнило движение в центр по Витебскому проспекту. Стоит Володарский мост в сторону Ивановской улицы. На Октябрьской набережной и Малоохтинском проспекте плотно в направлении к мосту Александра Невского. Пискаревский проспект стоит в сторону Свердловской набережной из-за ДТП.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургская полиция завершила расследование серийных угонов иномарок.