В Петербурге задержали угонщиков, разбиравших Audi на запчасти

В одном из гаражных кооперативов Выборгского района Петербурга задержали двух угонщиков автомобилей. Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, они использовали несколько арендованных гаражных боксов для организации подпольного цеха по разбору автомобилей на запчасти.

Уточняется, что в феврале текущего года двое мужчин угнали Audi A4 в этом же районе, что позволило полиции выйти на их след. В гаражах нашли фрагменты кузова и запчасти угнанной машины, а также детали от автомобилей других марок и оборудование для взлома. Задержанные оказались также причастны к угону Audi Q5 в Приморском районе 4 апреля.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ночью в Выборгском районе тушили три припаркованных автомобиля.