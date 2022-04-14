Подозреваемого в поставках веселящего газа в клубы на Думской задержали

Петербургская полиция задержала подозреваемого в поставках веселящего газа в клубы в центре Петербурга на улицах Думской и Ломоносова. Как сообщает Мойка78, задержан 37-летний приезжий из Кишинева.

Следствие считает, что газ он поставлял с августа прошлого года и по настоящее время. Вместе с сообщниками подозреваемый обеспечивал газом семь заведений: Soul Bar, Soul Kitchen, «Мед», «Лед», «Белград», Fun, GS.

Сообщников мужчины в настоящее время ищет полиция. Ему уже предъявили обвинение в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Помимо веселящего газа, в центре и спальных районах Петербурга есть и другие проблемы. Жители жалуются на настоящее нашествие крыс. «МК в Питере» сообщает об основных причинах роста крысиной популяции.