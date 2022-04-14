Неизвестный приставал к школьнице на мосту через реку Утку

В Невском районе Петербурга к школьнице приставал неизвестный мужчина. Как сообщает телеканала 78, мать девочки сообщила о произошедшем в полицию.

По словам женщины, случай имел место примерно в 9:30 13 апреля на Русановской улице. Мужчина подошел к ребенку на мосту и начал приставать. Отмечается, что девочка была сильно напугана. Ситуацию разрешили подошедшие к мосту люди, которые спугнули мужчину.

Полиция изъяла видеозаписи с камер наблюдения на соседнем магазине. На совершавшего насильственные действия составили ориентировку и разослали патрулям по району.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что приехавшего из Китая на лечение в Петербург мужчину избили и ограбили на улице Кораблестроителей.