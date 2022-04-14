Приехавшего в Петербург лечиться китайца избили и ограбили

В Василеостровском районе Петербурга жертвой ограбления стал гражданин Китая, который приехал в Петербург на лечение. Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, на улице Кораблестроителей произошла драка.

Приехавшие на место сотрудники полицию обнаружили 31-летнего гражданина Китая, который сообщил стражам порядка, что его избили и ограбили. Четверо говорящих по-китайски нападавших отобрали у него посылку, присланную родителями.

В настоящий момент полиция разыскивает нападавших. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решен в ближайшее время.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Выборгском шоссе пытавшийся пронести товары без оплаты покупатель подрался с сотрудницей охраны и рассек ей бровь.