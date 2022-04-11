Пять человек пострадали при пожаре на Загребском бульваре

Утром понедельника, 11 апреля, во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Петербургу, загорелась двухкомнатная квартира на Загребском бульваре.

Сигнал о возгорании в МЧС получили в примерно в 7:15. Горела обстановка на площади 29 квадратных метров.

К 8:00 возгорание удалось локализовать. В тушении участвовали 15 человек из личного состава МЧС, а также четыре единицы техники.

На место прибыли бригады скорой помощи. Они осматривают пять человек, которые пострадали при пожаре.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пациентка Елизаветинской больницы получила ожоги тела во время операции из-за загоревшегося антисептика.