Нарколабораторию нашла полиция в квартире на Муринской дороге

Подпольную нарколабораторию нашли полицейский в Красногвардейском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, арендатор устроил её в съемной квартире на Муринской дороге.

В общей сложности при обыске в квартире обнаружилось 8 канистр химических веществ и 1,2 килограмма готового наркотика. Нашли полицейские и всё необходимое для изготовления наркотических веществ оборудование.

1-летнего мужчину, организовавшего производство, задержали. Следствие полагает, что производимые наркотики он сбывал через интернет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге задержали пару закладчиков, в квартире у которых нашли почти два килограмма разных наркотиков.