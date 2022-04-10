На Выборгском шоссе вор рассек бровь охраннице магазина

19-летний безработный петербуржец попытался без оплаты вынести товар из магазина на Выборгском шоссе. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, неудачливого вора заметила и попыталась остановить 40-летняя сотрудница охраны, однако тот попытался преодолеть возникшее препятствие с помощью кулаков.

В итоге юношу задержала приехавшая полиция. Его доставили в отдел и составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Сотруднице охраны пришлось обратиться в травмпункт. Там ей оказали первую помощь и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о драке на проспекте Просвещения, после которой петербуржца госпитализировали с контузией глаза.