В Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения школьника из окна

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения из окна восьмилетнего ребенка на улице Матроса Железняка. Об этом сообщают Невские Новости.

Уточняется, что школьник упал с балкона, но не на землю, а на бетонную пристройку к дому. Школьника доставили в одну из детских городских больниц. Врачи оценивают состояние как тяжелое. У пострадавшего диагностировали травмы головы, в том числе перелом основания черепа, шок, пневмоторакс и поместили в реанимацию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Невском районе Петербурга в руках у несовершеннолетнего разорвалась страйкбольная граната. Подросток находится в тяжелом состоянии.