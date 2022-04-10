В квартире двух закладчиков в Петербурге нашли почти 2 килограмма наркотиков

В Петербурге задержан мужчина и женщина, которых подозревают в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

При обыске в квартире у подозреваемых нашли чуть менее двух килограммов наркотических веществ. По предварительным данным, распространяли наркотические вещества они как через знакомых, так и через интернет-магазин путем закладок.

Уголовные дела возбуждены по факту хранения и распространения наркотиков. В отношении женщины суд избрал в качетсве меры пресечения подписку о невыезде, мужчина отправлен под арест.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге задержали водителя, который попытался выбросить из авто пакет с наркотическим веществом при виде инспектора ГИБДД.