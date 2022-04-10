Конфликт у бара на Просвещения закончился выстрелом в глаз

В ночь на субботу, 9 апреля, возле «Контакт Бара» на проспекте Просвещения возник конфликт между двумя посетителями. Как сообщает телеканал 78, конфликт очень быстро перерос в драку.

В итоге один из оппонентов выстрелил в глаз другому из аэрозольного пистолета «Премьер». После этого стрелок скрылся с места происшествия.

21-летнего пострадавшего забрали в больницу. У него диагностирована контузия левого глазного яблока тяжёлой степени.

23-летнего стрелявшего задержали чуть позже. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Невском районе страйкбольная граната разорвалась в руках у подростка. Пострадавшего госпитализировали.