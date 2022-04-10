Подростка из Невского района госпитализировали после взрыва гранаты

В Невском районе Петербурга госпитализировали подростка-первокурсника одного из городских колледжей. Как сообщают Невские Новости, скорую помощь вызвали в квартиру многоэтажки на Дальневосточном проспекте.

Мать юноши пояснила, что его старший брат приобрел страйкбольную гранату, которую хранил у себя дома. Опасным предметом заинтересовался младший брат, который в итоге выдернул чеку. Граната разорвалась в руках юноши.

Врачи диагностировали у пострадавшего взрывную травму, множественные ссадины шеи, грудной клетки, ладоней, плеч, бедер.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из квартиры на Ленинском проспекте госпитализировали женщину с отрезанными пальцами, которая утверждает, что нанесла себя увечья самостоятельно из-за «голоса в голове».