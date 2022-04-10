С Ленинского забрали в больницу женщину с отрезанными пальцами

В квартире на Ленинском проспекте обнаружили женщину в крови. У пострадавшей отсутствовало несколько пальцев на обоих руках.

Как сообщает Мойка78, пострадавшая находилась под воздействием наркотиков, но скорую себе вызвала самостоятельно. Приехавшим медикам пострадавшая сообщила, что пальцы себе отрезала самостоятельно — так ей приказал «голос в голове».

В квартире пострадавшая находилась с мужчиной. Девушку медики забрали в больницу, предварительно сообщив о произошедшем в полицию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Невском районе задержали мигранта, который домогался до 11-летней девочки в лифте жилого дома.