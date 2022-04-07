В Индии похороненный мужчина на следующий день вернулся домой

В индийском штате Тамилнад мужчина отправился на уборку сахарного тростника и вскоре перестал выходить на связь с близкими. После этого родственник сообщил семье, что пропавшего нашли мертвым на автобусной остановке. На опознание пошел сын, который узнал в погибшем отца.

Мужчину похоронили. Однако на следующий день он вошел в дом, чем ввел в состояние шока всех своих близких. Члены семьи говорят, что сначала просто не могли поверить своим глазам.

О ситуации сообщили в полицию. Там начали расследование, чтобы установить настоящую личность погибшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о смерти пассажира рейса Минеральные Воды-Петербург на борту самолета.