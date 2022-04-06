В книжном магазине на Литейном прошел обыск

Вечером вторника, 5 апреля, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в книжном магазине «Листва» на Литейном проспекте. Как сообщает телеканал 78, в ходе обыска в магазине была изъята литература, признанная экстремистской.

После обыска в центральный отдел полиции были доставлены трое сотрудников магазина. Там же оказались и пятеро посетителей заведения, которые находились в магазине в момент приезда полиции.

По состоянию на вечер 5 апреля задержанные ожидали приезда адвоката. Телеканал «Санкт-Петербург» уточняет, что всех задержанных из отдела полиции отпустили ближе к полуночи.