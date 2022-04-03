Разбрасывающегося наркотиками водителя задержали по Петербургом

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль BMW на 2-м км автодороги Петербург-Свердлова-Всеволожск. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, водитель в этот момент запаниковал и предпринял попытку выбросить в окно пакет с неизвестным белым веществом, но это действие заметили инспекторы.

Пакет нашли и направили на экспертизу. Внутри оказалось 297 граммов наркотического вещества растительного происхождения.

Водитель автомобиля был задержан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.