Бросивший страйкбольную гранату на детскую площадку петербуржцев стал фигурантом уголовного дела

В отношении задержанного ранее мужчины, который бросил гранату для страйкбола на детскую площадку, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Гранату мужчина выбросил из окна своей квартиры на улице Орбели 1 апреля. Неудачливый шутник в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Страйкбольный боеприпас упал на детскую площадку, где в этот момент находились дети.

В полицию о произошедшем сообщили родители несовершеннолетних. Они же написали заявление, которое стало основанием для возбуждения уголовного дела. Подозреваемого задержали в тот же день.

Ранее задержанный уже был судим за драку и наркотики.