Петербуржца задержали за оскорбительную надпись на стеле в Полежаевском парке

Вандал испортил стелу «Советская эпоха» в Полежаевском парке 10 марта. На тыльной стороне памятника появилась оскорбительная надпись, нанесенная красной краской.
Как сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, личность хулигана установили спустя три недели. Мужчине 43 года, он работает в телекоммуникационной компании инженеров и проживает на проспекте Ветеранов. Оказалось, что его уже задерживали в марте за аналогичное преступление. По факту нанесения надписи на стелу возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.
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