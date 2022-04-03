Выпавший из окна в Колпино ребенок находится в тяжелом состоянии

В субботу, 2 апреля, с улицы Металлургов в Колпино увезли в детскую городскую больницу №1 четырехлетнего ребенка. Как сообщает 78.ru, мальчик выпал из окна первого этажа многоквартирного дома. В момент происшествия за ним смотрел отец.

Сейчас ребенок остается в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.

Семья мальчика полная и благополучная. В поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что полиция разыскивает гражданина Азербайджана по подозрению в изнасиловании его собственной дочери. В Полицию обратилась мать девочки.