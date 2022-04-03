Отец с двумя детьми прогулялся по тонкому льду в Петербурге

На тонком весеннем льду одного из водоемов Петербурга заметили мужчину, который вышел прогуляться в компании двоих детей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на видео, опубликованное очевидцем в социальных сетях.

По словам очевидца сотрудники МЧС находились примерно в ста метрах от вышедшего на опасную прогулку отца. Многие комментаторы осудили автора видео за бездействие. На такие комментарии он ответил, что также не бездействовал, да и со льда мужчина и дети ушли достаточно быстро.

В Петербурге ночные минусовые температуры сменяются ярким солнцем и потеплением днем. В МЧС неустанно предупреждают горожан, что выход на лед крайне опасен. Однако это не останавливает смельчаков от выходов на тающий лед.