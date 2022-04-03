В Красносельском районе ночью тушили дом

В Красносельском районе Петербурга в ночь на воскресенье, 3 апреля случился сильный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 02:09.

Горел кирпичный трехэтажный жилой дом на улице Воскова. Площадь загоревшейся обстановки составила 50 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 20 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Локализовать возгорание удалось в 04:54. В МЧС пояснили, что сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Центральном районе Петербурга в субботу тушили заброшенное здание. Там загорелся мусор на площади около двух квадратных метров.