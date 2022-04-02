В Отрадном ограбили ломбард всего за 4 минуты

В субботу, 2 апреля, в городе Отрадное Кировского района Ленинградской области произошло ограбление ломбарда. Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники зашли в заведение сразу после открытия.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», злоумышленники разбили витрины, вытащили из них ювелирные украшения и покинули ломбард через окно. Ограбление заняло у них всего четыре минуты.

Общая сумма нанесенного ущерба, по предварительным оценкам, составляет от 30 до 40 миллионов рублей. В настоящий момент полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Ведется следствие. В ГУ МВД уточнили, что к поиску злоумышленников привлекли кинологов со служебными собаками.