Угонщик из Рощино попал в аварию вместе со школьницей

В поселке Рощино Выборгского района Ленинградской области задержали мужчину, который угнал автомобиль своей знакомой. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения, когда заметил, что дверь в дом потерпевшей открыта.

Мужчина выкрал ключи и забрал с собой 11-летнюю дочь женщины. Вместе они сели в автомобиль Peugeot и двинулись в неизвестном направлении.

В итоге автомобиль попал в ДТП и обоим потребовалась госпитализация. Состояние девочки удовлетворительное — её уже отпустили домой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля. Вопрос об избрании задержанному меры пресечения будет решен в ближайшее время. Ранее мужчина уже был неоднократно судим.