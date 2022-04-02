В Калининском районе задержали мошенника, лишившего квартиры пенсионерку

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Калининском районе Петербурга. Как сообщает ГУ МВД по городу и области, 87-летняя пенсионерка птылась продать свою квартиру на улице Федосеенко.

Женщина договорилась с задержанным о том, что получит от него 3,5 миллиона рублей после того, как тот зарегистрирует право собственности на квартиру. Однако в итоге денежных средств так и не получила.

По подозрению в совершении преступления на Серебристом бульваре задержали 55-летнего безработного петербуржца. Известно, что ранее он уже был судим за мошенничество.

Возбуждено уголовное дело 159 УК РФ (мошенничество).