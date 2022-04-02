Подозреваемых в нападении с ножом на студента на Лиговском задержали

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в нападении с ножом на китайского студента, которое произошло на Лиговском проспекте. Как сообщает 78.ru, обоих в итоге задержали ан Бухарестской улице во Фрунзенском районе Петербурга.

В преступлении заподозрили 47-летнего петербуржца и 56-летнего жителя Томской области. Последний находится в розыске с 2015 года, так как состоит под административным надзором.

Оба задержанных ранее уже были судимы. Петербуржца отпустили под обязательство о явке. Жителя Томской области поместили в изолятор.

Нападение на 27-летнего студента из Китая произошло вечером четверга, 31 марта. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.