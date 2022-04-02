3,5 тысячи человек отправились гулять из-за «минирования» Эрмитажа

В пятницу, 1 апреля, в полиции стало известно о «минировании» Государственного Эрмитажа. Как сообщает Neva.Today, сообщение поступило на сайт музея. Аналогичное послание получили через электронную почту сайта в Федеральном суде Калининского района Петербурга.

Посетителей Эрмитажа решили эвакуировать. В общей сложности на улицу в срочном порядке вывели 3541 человека.

Полиция проверила и музей, и суд на наличие опасных предметов. В обоих случаях взрывных устройств и взрывчатых веществ во время проверки не нашли. В Калининском районе по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.