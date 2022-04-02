На Орбели мужчина выбросил из окна гранату для страйкбола

В пятницу, 1 апреля, женщина заметила, что из окна квартиры на улице Орбели неизвестный выкинул предмет, похожий на гранату. Очевидица позвонила в полицию. Как сообщает Neva.Today, опасный предмет оказался гранатой для страйкбола. Он упал на детскую площадку, расположенную под окнами жилого дома.

Хулигана быстро вычислили. Им оказался 44-летний гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину в итоге забрали в отдел полиции. Позднее туда же обратились с заявлениями родители детей, которые играли на площадке в момент падения гранаты. Всего зарегистрировано три заявления по данному эпизоду.