Похищенного в центре Петербурга ребенка мог увезти отец

В центре Петербурга в пятницу вечером похитили ребенка. Как сообщает «Петербургский Дневник», около 19:00 на проспекте Бакунина мальчика посадили в машину и увезли.

В полицию обратилась мать ребенка. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. На время поисков пропавшего несовершеннолетнего был объявлен план «Перехват».

Уточняется, что заявительница позже забрала заявление. По предварительной информации, ребенка мог увезти отец, который уехал с ним на такси. В настоящее время с мальчиком всё в порядке. Его родители в настоящее время находятся в процессе развода и один из них мог таким способом попытаться решить вопрос определения места проживания ребенка.