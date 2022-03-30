Главу Колпинско-Пушкинской ветстанции заподозрили во взяточничестве

В Петербурге заподозрили в получении взяток главу ветеринарной станции. Как сообщили в ГСУ СК РФ по городу, он подозревается в получении денег от поставщиков мясной продукции за незаконные действия и бездействие в их пользу.

Следствие считает, что подозреваемый за период марта 2020 года по февраль 2022-го получил около 500 тысяч рублей.