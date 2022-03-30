После стрельбы на Думской задержали троих

В ночь на 30 марта на Думской улице в центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой. Как сообщает «Фонтанка», ссылаясь на правоохранительные органы, в отдел полиции в итоге забрали троих человек. При этом самого стрелявшего по-прежнему разыскивают.

Из-за стрельбы на Думской был ранен один человек.