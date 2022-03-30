Распылившего огнетушитель в салон машины с детьми колпинца арестовали

Колпинский районный суд избрал меру пресечения мужчине, который накануне распылил в салон автомобиля огнетушитель. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, задержанный отправлен в СИЗО.

Установлено, что в момент совершения действия мужчина был пьян. Вину он признал частично. Пояснил, что о детях в салоне не знал.

В итоге дети получили химическое отравление, а их отец помимо него еще ожоги глаз.