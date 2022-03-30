200 литров разлитой соляной кислоты локализовали в Московском районе

Утром 30 марта на заводе на улице Коли Томчака во время утилизации отходов произошел хлопок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на площади в 30 квадратных метров произошел разрыв соляной кислоты.

Рабочих эвакуировали. Вытекание локализовали, далее была произведена засыпка песком с последующей утилизацией. Пострадавших нет.