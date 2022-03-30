При пожаре на Белградской погибла женщина

Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром 30 марта произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о возгорании в квартире на Белградской улице поступил в 4:52.

20 человек личного состава справились с огнем за час. В квартире обнаружено тело хозяйки, которая проживала одна.