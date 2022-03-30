На заводе в Колпино нашли скелет

На заводе на Загородной улице в Колпино нашли останки человека. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в полицию обратился директор по производству ООО «Кнауф пенопластик».

Останки отправили в морг. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.