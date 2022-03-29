От дома на Караваевской увезли в больницу подростка с ножевым

Вечером понедельника в полицию поступило сообщение о подростке с ножевым ранением, который находится возле одного из домов на Караваевской улице. Как сообщает 78.ru, у юноши обнаружили резаные раны затылочной области и левого предплечья и доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Полиция задержала на месте четверых юношей 19-20 лет. В отношении всех четверых составлены административные протоколы о хулиганстве.