Сладкоежка унес из «Пятерочки» под Выборгом 20 шоколадок и 50 шоколадных яиц

В магазин «Пятерочка», расположенный на Красноармейской улице, 2А в Светогорске Выборгского района Ленобласти, наведался вор-сладкоежка. Как сообщает Neva.Today, в магазине, куда вор зашел вечером, он сложил в сумку плитки и шоколада и шоколадные яйца Kinder Surprise.

Сумку посетитель пронес мимо кассы без оплаты. В общей сложности ему удалось вынести более 20 плиток и около 50 шоколадных яиц.

В поисках грабителя полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.