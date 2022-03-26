На пляже Финского залива заметили прыгающих по льдинам детей

На юге Петербурга дети развлекали себя прыжками по льду Финского залива. Как сообщают «Невские Новости», юных любителей пружков по льдинам заметили возле пляжа на улице Маршала Казакова.

Дети играли на мелководье, поэтому опасность утонуть им не грозила. Однако они вполне могли простудиться или подхватить инфекцию из-за низкого качества воды.