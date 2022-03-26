Подозреваемого в насилии над двумя дочерями задержали в Репино

На Вокзальной улице в поселке Репино Куротного района накануне задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над двумя дочерьми. Как сообщает 78.ru, подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

В полицию обратилась достигшая совершеннолетия старшая дочь. В отношении неё отец совершал насильственные действия еще в 2007 году. Позднее мужчина продемонстрировал такое же поведение в отношении младшей дочери.