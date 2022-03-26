На Руднева ребенок выпал из окна третьего этажа

На улице Руднева в Выборгском районе Петербурга из она третьего этажа многоэтажки выпал ребенок, которому нет еще и двух лет. Как сообщает «Фонтанка», девочку доставили в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины. Она в тяжелом состоянии.

Установлена, что из окна ребенок выпал по недосмотру матери. Семья девочки полная и благополучная.