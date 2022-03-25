Квартиру с похищенным жителей Колпино полиция нашла по шуму за стенкой

Двое мужчин похитили и силой удерживали третьего в квартире в доме №10 по Фонарному переулку. Как сообщает «Фонтанка», похитителей интересовала доля жертвы в квартире в Колпино.

На шум пожаловались соседи по коммуналке. По их словам, одной из комнат гремели, орали, стучали в двери, колотили в стену. Так полиции удалось освободить пострадавшего и задержать похитителей.