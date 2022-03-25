Петербурженка обвинила отца в изнасиловании себя и сестры

В Курортном районе Петербурга в полицию обратилась девушка, которая проживает с матерью в поселке Песочный. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, она обвинила отца в насильственных действиях в отношении себя и её несовершеннолетней сестры.

Сама пострадавшая рассказала, что её отец изнасиловал в пятилетнем возрасте. Мать подтвердила слова девушки и попросила привлечь к ответственности бывшего супруга.