Из-за сообщений о «минировании» в Петербурге пришлось эвакуировать почти 5 тысяч человек

4,8 тысяч человек вывели с восьми петербургских объектов после сообщений о лже-минировании. Как сообщает «Фонтанка», в перечень «заминированных» попали более 30 ТЦ, вузов, школ, музеев, банков, фитнес-клубов, судов. Не забыли лже-минеры и про один завод.

В московском УМВД получили звонок от анонима, который сообщил, что заминированы все петербургские мосты. Полицейские отправились проверять переправы и ничего опасного не нашли. Три моста в Петербурге за сутки проверяли дважды. Они были упомянуты в анонимном сообщении, полученном уже после завершения первой проверки.