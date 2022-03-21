На пешеходном переходе на Непокоренных сбили школьницу

Вечером в воскресенье, 20 марта, на проспекте Непокоренных сбили ученицу седьмого класса одной из петербургских школ. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что девочка переходила проезжу часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

За рулем сбившего школьницу Ford Mondeo находился 52-летний мужчина. По результатам медосвидетельствования оказалось, что он пьян — степень опьянения составила 0,647 мг/л. Страхового полиса на автомобиль у мужчины при себе также не оказалось.

Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. В отношении мужчины составили административный протокол из-за отсутствия полиса ОСАГО, а также возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью.