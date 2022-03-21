В Петербурге кондуктора подозревают в изнасиловании школьницы

В Невском районе Петербурга задержан подозреваемый в неоднократном изнасиловании школьницы. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в полицию обратился отец девочки, который рассказал, что насилие совершалось злоумышленником неоднократно в период с июня по сентябрь 2021 года. Общение с несовершеннолетней мужчина осуществлял через социальную сеть.

37-летнего подозреваемого задержали на проспекте Елизарова. Мужчина работает кондуктором.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе. По факту сексуального насилия над несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.