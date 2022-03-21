Подозреваемого в ограблении врача задержали в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга в полицию обратился врач, который рассказал об ограблении. В пресс-службе регионального ГУ МВД России уточнили, что с подозреваемым он познакомился на сайте знакомств и дал ему свой домашний адрес.

На встречу новый знакомый привел еще двух мужчин. Угрожая насилием, они заставили пострадавшего перевести деньги на указанную банковскую карту. В общей сложности тот лишился 6,5 тысяч рублей.

Предполагаемого грабителя задержали. 23-летний мужчина официально не работает. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.