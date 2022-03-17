Избитый на станции «Проспект Большевиков» находится в больнице

В среду, 16 марта, в вестибюле станции метро «Проспект Большевиков» произошел конфликт между двумя мужчинами. Он начался на лестничном пролете, который ведет к эскалатору на подъем.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что словесный конфликт между 19-летним молодым человеком и мужчиной, которого теперь разыскивает полиция, быстро перерос в драку. В результате мужчина избил юношу ногами и скрылся.

О происшествии в полицию сообщила девушка, которая была в метро с пострадавшим юношей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.